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15:00 28.12.2021

Предпоследний розыгрыш «Новогоднего Драйва» от Olimpbet

розыгрыш Фото: Olimpbet
Год подходит к концу, а вместе с ним приближается к завершению и его главная акция – «Новогодний Драйв».

В среду, 29 декабря, букмекерская компания Olimpbet подарит последний в 2021 году автомобиль – Mercedes E-Class.

Розыгрыш крутых призов проведет популярный блогер Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен. Вместе с ведущим она в прямом эфире определит 11 победителей, которые заберут главные призы: Mercedes, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 10 000 до 25 000 тенге. Участники акции, которые останутся без подарков, будут претендовать на бонусные фрибеты на общую сумму 350 000 000 тенге.

А уже 5 января Olimpbet проведет грандиозный финальный розыгрыш «Новогоднего Драйва». В прямом эфире телеканала «Хабар» компания определит обладателя главного приза – «Гелендвагена». У игроков еще есть время поучаствовать в финальнои розыгрыше. Достаточно поставить 2000 тенге на любое событие с коэффициентом от 1.50. Даже одно заключенное пари может принести приз, но чем больше ставок – тем больше шансов победить.

Финальный розыгрыш пройдет в Алматы, и на него сможет попасть любой желающий. В своих социальных сетях Olimpbet разыгрывает 50 билетов, обладатели которых поучаствуют в записи прямого эфира и получат возможность выиграть дополнительные призы – гаджеты Apple.

Участвуйте в «Новогоднем Драйве» от Olimpbet и выигрывайте крутые подарки на Новый год!

Анастасия Московчук
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