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Законодательство РК
14:16 28.12.2021

Мирзагалиев о ценах на ГСМ: Предпосылок для удорожания нет

ГСМ, топливо Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК рассказал, какие факторы влияют на стоимость ГСМ в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр напомнил, что в Казахстане остатки ГСМ начали снижаться с апреля, что привело к дефициту в августе – сентябре.

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Начиная с октября остатки начали расти и на сегодня составляют более 240 тыс. тонн. Это достаточный объем для того, чтобы не было никаких сложностей с обеспечением.Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев

По его словам, в стране также нет предпосылок для удорожания цены на ГСМ. При этом министр указал на то, что цены на топливо коррелируются с ценой на нефть.

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Мы видим, что буквально за последнюю неделю у нас цена на нефть выросла уже практически на 10% – с 71 до 78 долларов за баррель. Поэтому предсказывать цену на ГСМ – это, наверное, неблагодарное дело, потому что мы никогда не знаем, как поведет себя цена на нефть.Магзум Мирзагалиев

23 декабря Магзум Мирзагалиев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ситуации на рынке нефтепродуктов.

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