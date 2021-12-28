Какие спецсредства смогут использовать частные охранники
Специальные средства, используемые работниками частных охранных организаций, подразделяются на специальные средства активной обороны и специальные технические средства.
В перечень специальных средств активной обороны входят:
Резиновые палки
Жилет защитный 1-5-го классов защиты
Шлем защитный 1-3-го классов защиты
Наручники
Комплект щитков для защиты рук и ног.
В перечень специальных технических средств входят:
Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств
Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ
Системы охранной, тревожной сигнализации
Системы контроля и управления доступа
Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения
Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам
Портативный носимый видеорегистратор.
Как отмечается, при применении резиновых палок запрещается наносить ими удары по голове, шее и ключичной области, животу и половым органам правонарушителей.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 января.