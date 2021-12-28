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Законодательство РК
14:15 28.12.2021

Какие спецсредства смогут использовать частные охранники

перечень спецсредств Фото: gov.kz
Министерство внутренних дел подготовило приказ «Об утверждении Перечня специальных средств для использования работниками частных охранных организаций», сообщает Zakon.kz.

Специальные средства, используемые работниками частных охранных организаций, подразделяются на специальные средства активной обороны и специальные технические средства.

В перечень специальных средств активной обороны входят:

  1. Резиновые палки

  2. Жилет защитный 1-5-го классов защиты

  3. Шлем защитный 1-3-го классов защиты

  4. Наручники

  5. Комплект щитков для защиты рук и ног.

В перечень специальных технических средств входят:

  1. Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств

  2. Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ

  3. Системы охранной, тревожной сигнализации

  4. Системы контроля и управления доступа

  5. Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения

  6. Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам

  7. Портативный носимый видеорегистратор.

Как отмечается, при применении резиновых палок запрещается наносить ими удары по голове, шее и ключичной области, животу и половым органам правонарушителей.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 января.

Лариса Черненко
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