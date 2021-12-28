Какие спецсредства смогут использовать частные охранники

Специальные средства, используемые работниками частных охранных организаций, подразделяются на специальные средства активной обороны и специальные технические средства.

В перечень специальных средств активной обороны входят:

Комплект щитков для защиты рук и ног.

В перечень специальных технических средств входят:

Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам

Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения

Как отмечается, при применении резиновых палок запрещается наносить ими удары по голове, шее и ключичной области, животу и половым органам правонарушителей.