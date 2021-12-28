14:47 28.12.2021
Глава Минэнерго: Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
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Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК сообщил, что в 2022 году планируется закупить электроэнергию из России в объеме от 500 до 1 тыс. МВт, передает корреспондент Zakon.kz.
Планируется закупить электроэнергию из России. Мы уже соответствующие переговоры с Российской Федерацией проводим. Объем варьируется в зависимости от времени суток. Мы полагаем, что это будет от 500 до 1 тыс. МВт. По цене переговоры еще проводятся. Понятно, что это будет осуществляться силами частной компании. Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев
Министр подчеркнул, что необходимость импорта будет сохраняться на протяжении последующих нескольких лет.
В том энергетическом балансе потребления и производства электроэнергии до 2035 года, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может быть, пяти лет. Дело в том, что энергетическая отрасль, скажем так, достаточно инерционная. Строительство любой станции занимает не менее четырех-пяти лет. В связи с этим четыре-пять лет мы будем импортировать электроэнергию. Министр Магзум Мирзагалиев