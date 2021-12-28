Глава ЦАРКА рассказал, как предотвратили утечку данных казахстанцев из медлабораторий
На заседании в Мажилисе, которое было посвящено развитию концепции «Киберщит», глава ЦАРКА напомнил, что к концу 2020 в рамках киберучений была запущена программа вознаграждения независимых исследователей в области кибербезопасности за найденные уязвимости.
Аналогичные программы, по его словам, есть у мировых компаний: Facebook, Tesla, Uber, Yandex.
Согласно задумке, если пользователь находит в какой-либо системе уязвимость, он может ее легально сдать и получить за это вознаграждение.
Что сделал Казахстан? Казахстан один из первых стран, кто пропилотировал это на национальном уровне. Один из очень серьезных кейсов: исследователь нашел, что можно получить доступ к системе управления жизнеобеспечения города Нур-Султан. Управление водоснабжением, например. И если какие-то хакерские группировки, злоумышленники получили бы к этому доступ и этим воспользовались, то, возможно, в этом году мы были бы во всех сводках новостей о том, что хакеры атаковали столицу Казахстана и отключили ее от воды.Президент ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев
Другой успешный кейс, по его словам, когда было найдено порядка 60 уязвимостей на сайте «Электронного правительства».
В свою очередь «Электронное правительство» в лице «НИТ» пошли другим путем.
Если пользователь находит уязвимость, то может отправить информацию и «НИТ» оперативно устраняет ее, выплатив вознаграждение.
Один из исследователей нашел, что по одному IP-адресу по стандартному паролю можно было получить доступ к КПП одного из объектов, который относился к силовым органам. Тоже довольно критично. Один из кейсов связан с министерством здравоохранения. Следователь совершенно случайно, получая результаты ПЦР-теста, выяснил, что можно скачать справки порядка 7 млн граждан с одной из лабораторий. При этом есть не такие критичные как анализ крови, но в данной системе хранятся также данные о ВИЧ-инфицированных, данные о каких-то болезнях, информация относится к медицинской тайне.Олжас Сатиев