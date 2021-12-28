Глава ЦАРКА рассказал, как предотвратили утечку данных казахстанцев из медлабораторий

На заседании в Мажилисе, которое было посвящено развитию концепции «Киберщит», глава ЦАРКА напомнил, что к концу 2020 в рамках киберучений была запущена программа вознаграждения независимых исследователей в области кибербезопасности за найденные уязвимости.

Аналогичные программы, по его словам, есть у мировых компаний: Facebook, Tesla, Uber, Yandex.

Согласно задумке, если пользователь находит в какой-либо системе уязвимость, он может ее легально сдать и получить за это вознаграждение.

Что сделал Казахстан? Казахстан один из первых стран, кто пропилотировал это на национальном уровне. Один из очень серьезных кейсов: исследователь нашел, что можно получить доступ к системе управления жизнеобеспечения города Нур-Султан. Управление водоснабжением, например. И если какие-то хакерские группировки, злоумышленники получили бы к этому доступ и этим воспользовались, то, возможно, в этом году мы были бы во всех сводках новостей о том, что хакеры атаковали столицу Казахстана и отключили ее от воды. Президент ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев

Другой успешный кейс, по его словам, когда было найдено порядка 60 уязвимостей на сайте «Электронного правительства».

В свою очередь «Электронное правительство» в лице «НИТ» пошли другим путем.

Если пользователь находит уязвимость, то может отправить информацию и «НИТ» оперативно устраняет ее, выплатив вознаграждение.