15:16 28.12.2021
«Как же в действительности» – казахстанцев смутили данные о воздухе в школьном учебнике
Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
Инфографика в учебнике шестого класса по «Естествознанию» озадачила казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
В одном из аккаунтов Instagram появился пост о загрязненности воздуха в Талдыкоргане.
В книге по «Естествознанию» написано, что в Казахстане самый загрязненный воздух в Талдыкоргане. Я думал, что у нас воздух чище, чем в Алматы. Но как же в действительности? Какое место занимает Талдыкорган? – озадачился автор.
В пресс-службе издательства «Алматыкiтап баспасы» прояснили ситуацию.
В учебнике «Естествознание», изданном в 2017 году издательством «Алматыкiтап баспасы», на стр. 161 дана инфографика «Уровень загрязнения воздуха в городах Казахстана». Инфографика составлена на основании данных за 2016 год ежемесячного информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды, публикуемого на сайте РГП «Казгидромет». Уровень загрязненности воздуха в 2016 году в Талдыкоргане составил 99,7%. Основные загрязняющие вещества – взвешенные частицы РМ-10 и сероводород.Пресс-служба издательства «Алматыкiтап баспасы»
По итогам экологического мониторинга Талдыкорган в 2016 году был более всего загрязнен сероводородом и диоксидом азота. Данные химические вещества относятся ко второму классу опасности (высокоопасные вещества).
Выбросы из стационарных источников измерялись:
2016 г. – 157,4 тыс. тонн;
2017 г. – 129 тыс. тонн;
2018 г. – 129 тыс. тонн.
По данным издательства, в предлагаемой инфографике показан не общий уровень загрязненности воздуха, а уровень загрязненности определенными веществами, в частности, взвешенными частицами РМ-10, диоксидом серы, диоксидом азота и сероводородом.
Взвешенные частицы – это неорганическая пыль, которая накапливается в воздухе при наличии неасфальтированных дорог, гравийных дорог, городских котельных на угле, при отоплении углем в частном секторе. В данном случае читатель неверно понял данные инфографики в учебнике. Поэтому и возник вопрос о том, почему «в Казахстане самый загрязненный воздух в Талдыкоргане».Пресс-служба издательства «Алматыкiтап баспасы»