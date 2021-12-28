«Как же в действительности» – казахстанцев смутили данные о воздухе в школьном учебнике

В одном из аккаунтов Instagram появился пост о загрязненности воздуха в Талдыкоргане.

В книге по «Естествознанию» написано, что в Казахстане самый загрязненный воздух в Талдыкоргане. Я думал, что у нас воздух чище, чем в Алматы. Но как же в действительности? Какое место занимает Талдыкорган? – озадачился автор.

В пресс-службе издательства «Алматыкiтап баспасы» прояснили ситуацию.

В учебнике «Естествознание», изданном в 2017 году издательством «Алматыкiтап баспасы», на стр. 161 дана инфографика «Уровень загрязнения воздуха в городах Казахстана». Инфографика составлена на основании данных за 2016 год ежемесячного информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды, публикуемого на сайте РГП «Казгидромет». Уровень загрязненности воздуха в 2016 году в Талдыкоргане составил 99,7%. Основные загрязняющие вещества – взвешенные частицы РМ-10 и сероводород. Пресс-служба издательства «Алматыкiтап баспасы»

По итогам экологического мониторинга Талдыкорган в 2016 году был более всего загрязнен сероводородом и диоксидом азота. Данные химические вещества относятся ко второму классу опасности (высокоопасные вещества).

Выбросы из стационарных источников измерялись: 2016 г. – 157,4 тыс. тонн; 2017 г. – 129 тыс. тонн; 2018 г. – 129 тыс. тонн.

По данным издательства, в предлагаемой инфографике показан не общий уровень загрязненности воздуха, а уровень загрязненности определенными веществами, в частности, взвешенными частицами РМ-10, диоксидом серы, диоксидом азота и сероводородом.