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15:24 28.12.2021

Тет-а-тет – началась встреча Назарбаева и Путина

нурсултан назарбаев, владимир путин, санкт-петербург, встреча Фото: akorda.kz
Началась встреча Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Zakon.kz.

Об этом пресс-секретарь написал в Twitter.

Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате тет-а-тет.Айдос Укибай

Он отметил, что подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте Елбасы.

27 декабря Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.

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Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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