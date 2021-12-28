15:24 28.12.2021
Тет-а-тет – началась встреча Назарбаева и Путина
Фото: akorda.kz
Началась встреча Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Zakon.kz.
Об этом пресс-секретарь написал в Twitter.
Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате тет-а-тет.Айдос Укибай
Он отметил, что подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте Елбасы.
27 декабря Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
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28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.
Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
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