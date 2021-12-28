Тет-а-тет – началась встреча Назарбаева и Путина

Об этом пресс-секретарь написал в Twitter.

Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате тет-а-тет. Айдос Укибай

Он отметил, что подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте Елбасы.

27 декабря Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.

Новость по теме Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.