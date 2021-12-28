Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:10 28.12.2021

Четыре казахстанских лыжника стартуют на «Тур де Ски»

Лыжня Тур де Ски Швейцария Фото: olympic.kz
С 28 декабря по 4 января пройдет многодневная лыжная гонка «Тур де Ски», сообщает Zakon.kz.

Первый этап популярной гонки пройдет в Ленцерхайде (Швейцария). 28 декабря на старт выйдут участники спринтерского забега свободным стилем. В списке заявленных спортсменов есть казахстанские лыжники – Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина и Ангелина Шурыга.

Действующими чемпионами «Тур де Ски» являются Александр Большунов (Россия) и Джессика Диггинс (США).

«Тур де Ски» в этот раз пройдет в трех странах: Швецарии, Германии и Италии.

Куандык Шынасилов
Германия Италия Казахстан Швейцария
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
27.12.2021
Эксклюзивное интервью Бекшина: Работать было психологически тяжело
27.12.2021
Крушение Bek Air в Алматы: названы причины задержки расследования
27.12.2021
Президент подписал закон «О промышленной политике»
27.12.2021
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости