Четыре казахстанских лыжника стартуют на «Тур де Ски»

Первый этап популярной гонки пройдет в Ленцерхайде (Швейцария). 28 декабря на старт выйдут участники спринтерского забега свободным стилем. В списке заявленных спортсменов есть казахстанские лыжники – Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина и Ангелина Шурыга.

Действующими чемпионами «Тур де Ски» являются Александр Большунов (Россия) и Джессика Диггинс (США).

«Тур де Ски» в этот раз пройдет в трех странах: Швецарии, Германии и Италии.