16:17 28.12.2021
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Фото: Zakon.kz
В больницу №4 бригадой скорой помощи были доставлены трое человек.
По прибытии пациенты были осмотрены мультидисциплинарной бригадой врачей: травматологом и нейрохирургом. Им были оказаны услуги клинико-лабораторных исследований. От госпитализации пациенты отказались и были отправлены на амбулаторное лечение. Пресс-служба УОЗ Алматы
Еще двое пострадавших поступили больницу №5. Они также были осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение.
Два автобуса столкнулись в Алматы — есть пострадавшие
Новость по теме