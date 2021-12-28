Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

В больницу №4 бригадой скорой помощи были доставлены трое человек.

По прибытии пациенты были осмотрены мультидисциплинарной бригадой врачей: травматологом и нейрохирургом. Им были оказаны услуги клинико-лабораторных исследований. От госпитализации пациенты отказались и были отправлены на амбулаторное лечение. Пресс-служба УОЗ Алматы

Еще двое пострадавших поступили больницу №5. Они также были осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение.