Квоты на ввоз сахара планируют установить в Казахстане

В частности, планируется установить квоты в размере 250 тысяч тонн на ввоз:

сахара белого;

сахара-сырца тростникового.

Квоты вводятся на срок с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года.

Согласно правилам распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК уполномоченный орган не позднее 30 марта 2022 года размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявление на период с 15 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размещается уполномоченным органом до 15 июля 2021 года.

В объявлении указывается следующая информация:

объем квоты, который будет распределяться между заявителями; дата и время начала и завершения приема заявок; форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого на территорию РК; форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Срок окончательной даты представления заявителями заявок составляет восемь рабочих дней со дня размещения объявления.

Как отмечается, распределение сахара белого и сахара-сырца тростникового между заявителями осуществляется до полного исчерпания совокупного объема квоты.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 января.