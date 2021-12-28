Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:12 28.12.2021

Квоты на ввоз сахара планируют установить в Казахстане

квоты на ввоз в Казахстан Фото: freepik
Минсельхоз подготовил приказ «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить квоты в размере 250 тысяч тонн на ввоз:

  • сахара белого;

  • сахара-сырца тростникового.

Квоты вводятся на срок с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года.

Согласно правилам распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК уполномоченный орган не позднее 30 марта 2022 года размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявление на период с 15 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размещается уполномоченным органом до 15 июля 2021 года.

В объявлении указывается следующая информация:

  1. объем квоты, который будет распределяться между заявителями;

  2. дата и время начала и завершения приема заявок;

  3. форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого на территорию РК;

  4. форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Срок окончательной даты представления заявителями заявок составляет восемь рабочих дней со дня размещения объявления.

Как отмечается, распределение сахара белого и сахара-сырца тростникового между заявителями осуществляется до полного исчерпания совокупного объема квоты.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 января.

Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
27.12.2021
Эксклюзивное интервью Бекшина: Работать было психологически тяжело
27.12.2021
Президент подписал закон «О промышленной политике»
27.12.2021
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости