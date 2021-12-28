В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На северо-западе, севере Актюбинской области синоптики прогнозируют туман. В Актобе ночью и утром – туман.

На юге, востоке Акмолинской области – метель. Ветер юго-западный, западный, на востоке области 15-20 м/с.

В центре, на юге Кызылординской области – туман. В Кызылорде временами – туман.

На севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере Карагандинской области – метель, на юго-востоке, в центре области – туман.