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17:31 28.12.2021

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В нескольких областях Казахстана на 29 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

На северо-западе, севере Актюбинской области синоптики прогнозируют туман. В Актобе ночью и утром – туман.

На юге, востоке Акмолинской области – метель. Ветер юго-западный, западный, на востоке области 15-20 м/с.

В центре, на юге Кызылординской области – туман. В Кызылорде временами – туман.

На севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере Карагандинской области – метель, на юго-востоке, в центре области – туман.

Анастасия Стативкина
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