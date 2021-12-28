17:31 28.12.2021
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay
В нескольких областях Казахстана на 29 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
На северо-западе, севере Актюбинской области синоптики прогнозируют туман. В Актобе ночью и утром – туман.
На юге, востоке Акмолинской области – метель. Ветер юго-западный, западный, на востоке области 15-20 м/с.
В центре, на юге Кызылординской области – туман. В Кызылорде временами – туман.
На севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.
На севере Карагандинской области – метель, на юго-востоке, в центре области – туман.