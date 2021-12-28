В Алматы боец СОБР вытащил мужчину из петли

Я заступил на службу на модульный пост №14. В какой-то момент обратил внимание на мужчину между деревьями. Он вел себя подозрительно. Когда приблизился ближе, заметил, что он повесился. Я подбежал, схватил его за ноги, приподнял, освободил проволоку и спустил человека вниз. Он был без сознания. Признаков жизни не подавал. Тогда я взял его за ноги и стал их поднимать вверх, пока он не задышал. Спустя несколько секунд мужчина глубоко выдохнул. К этому времени подъехала скорая помощь. Старший инспектор специального отряда быстрого реагирования Санат Шонеков

Как выяснилось, спасенным оказался мужчина 1984 года рождения. Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.