17:39 28.12.2021
В Алматы боец СОБР вытащил мужчину из петли
Фото: ДП Алматы
В Ауэзовском районе Алматы около полуночи боец СОБР спас мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz.
Я заступил на службу на модульный пост №14. В какой-то момент обратил внимание на мужчину между деревьями. Он вел себя подозрительно. Когда приблизился ближе, заметил, что он повесился. Я подбежал, схватил его за ноги, приподнял, освободил проволоку и спустил человека вниз. Он был без сознания. Признаков жизни не подавал. Тогда я взял его за ноги и стал их поднимать вверх, пока он не задышал. Спустя несколько секунд мужчина глубоко выдохнул. К этому времени подъехала скорая помощь.Старший инспектор специального отряда быстрого реагирования Санат Шонеков
Как выяснилось, спасенным оказался мужчина 1984 года рождения. Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.
По какой причине мужчина решился на столь отчаянный поступок, мы установим в ходе проверочных мероприятий. Зарегистрировано досудебное расследование.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр