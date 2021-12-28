Через столичный Центр занятости нашли работу более 11 тысяч человек

По данным информации сайта акимата города, благодаря активным мерам занятости, направленным на регулирование рынка труда в столице, на общественные работы принято 2848 человек, на молодежную практику – 914, на социальные рабочие места – 185.

В главном городе страны в рамках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы», реализующей инфраструктурные проекты, трудоустроено 260 человек.

В прошлом году Центр занятости принял 29 709 граждан. Из них трудоустроен 19 291 человек, на постоянную работу – 8161 человек. Напомним, в прошлом году во время пандемии было закрыто большое количество рабочих мест и увеличилось число безработных.

Фото: astana.gov.kz

В соответствии с поручениями, озвученными главой государства в Послании народу Казахстана, в Нур-Султане проводится систематическая работа по обеспечению граждан достойными условиями труда, организации постоянных рабочих мест, подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда.

Благодаря системной реализации государственной программы и проекта развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы в стране наблюдается расширение сферы занятости. Кто-то устроился на работу, кто-то осваивает новую профессию и открывает собственный бизнес.

Фото: astana.gov.kz

Центр занятости населения проводит краткосрочное профессиональное обучение для безработных граждан, желающих освоить новую востребованную на рынке труда профессию. В этом году 213 человек направлены на краткосрочные профессиональные курсы переподготовки.

Специальные курсы были организованы по специальностям повар, кондитер, портной, парикмахер, кассир-контролер, пекарь, помощник воспитателя, ЅММ-специалист. Таким образом, безработные граждане освоили новые для себя востребованные на рынке труда профессии.

В 2021 году 590 столичных бизнес-проектов получили государственные гранты на реализацию новых идей, было выплачено 585 грантов. Из них 217 грантов получили молодые предприниматели в возрасте до 29 лет. В числе выигравших грант – представители социально уязвимых слоев населения. Так, в этом списке 74 члена многодетных семей, 12 человек с ограниченными возможностями и 31 гражданин, получающий адресную социальную помощь.

Фото: astana.gov.kz

Столичный Центр занятости населения оказывает содействие в трудоустройстве всем категориям граждан. С начала года за помощью в этот центр обратился 661 гражданин с инвалидностью. Из них 649 трудоустроены, 305 – на постоянную работу. В частности, в рамках «Дорожной карты занятости» – два, «Молодежной практики» – 14, проекта «Социальные рабочие места» – 19, «Общественные работы» – 285, гранты получили 12 человек, профессиональное обучение прошли восемь человек. В рамках проекта «Первое рабочее место» работу получили четыре человека.

Центр занятости населения столицы в целях расширения сферы занятости для соискателей поддерживает взаимодействие с работодателями, ежедневно обновляет вакансии на рынке труда, размещает их в социальных сетях (@czn.astana, fb). Также о свободных рабочих местах сообщается в прямом эфире информационного партнера – радио Аstana FM через рубрики «Есть работа»/«Жұмыс бар».

Жители города Нур-Султана могут воспользоваться услугами центра занятости удаленно. Для этого необходимо зарегистрироваться на государственном информационном портале «Электронная биржа труда» и выбрать вакантные рабочие места или воспользоваться услугами по назначению социальных выплат в случае потери работы.

Кроме того, соискатели могут обратиться непосредственно в сам Центр занятости населения, в частности, по поводу вакансий – в отдел содействия трудоустройству. Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов: 57-88-88, 57-86-95, 8 777 116 82 76; 8 777 116 82 73.