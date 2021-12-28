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20:48 28.12.2021

Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска

Китай пожаловался на Starlink Фото: pixabay
Около 30 тыс. спутников и другого космического мусора вращаются вокруг Земли. Ученые призвали правительства обмениваться данными, чтобы снизить риск космических столкновений, сообщает Zakon.kz.

Власти Китая обратились в ООН и попросили обратить внимание на глобальную спутниковую систему Илона Маска Starlink, сообщает Reuters.

Отмечается, что в 2021 году китайская орбитальная станция Tiangong дважды уклонилась от столкновения с аппаратами SpaceX.

Заявление Китая пока не проверяли независимые эксперты, компания Маска также не комментировала произошедшее.

SpaceX развернула почти 1900 спутников для широкополосной сети Starlink. SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. К августу 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 тыс. в 14 странах мира.

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