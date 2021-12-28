Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска

Власти Китая обратились в ООН и попросили обратить внимание на глобальную спутниковую систему Илона Маска Starlink, сообщает Reuters.

Отмечается, что в 2021 году китайская орбитальная станция Tiangong дважды уклонилась от столкновения с аппаратами SpaceX.

Заявление Китая пока не проверяли независимые эксперты, компания Маска также не комментировала произошедшее.

SpaceX развернула почти 1900 спутников для широкополосной сети Starlink. SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. К августу 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 тыс. в 14 странах мира.