20:48 28.12.2021
Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска
Фото: pixabay
Около 30 тыс. спутников и другого космического мусора вращаются вокруг Земли. Ученые призвали правительства обмениваться данными, чтобы снизить риск космических столкновений, сообщает Zakon.kz.
Власти Китая обратились в ООН и попросили обратить внимание на глобальную спутниковую систему Илона Маска Starlink, сообщает Reuters.
Отмечается, что в 2021 году китайская орбитальная станция Tiangong дважды уклонилась от столкновения с аппаратами SpaceX.
Заявление Китая пока не проверяли независимые эксперты, компания Маска также не комментировала произошедшее.
SpaceX развернула почти 1900 спутников для широкополосной сети Starlink. SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. К августу 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 тыс. в 14 странах мира.
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