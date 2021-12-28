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21:52 28.12.2021

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал игроком «Барселоны»

Футбол Барселона Манчестер Сити Фото: Instagram/ferrantorres
Испанская «Барселона» объявила о трансфере форварда «Манчестер Сити» Феррана Торреса, сообщает Zakon.kz.

Ферран Торрес подписал пятилетний контракт с каталонским клубом до 30 июня 2027 года, передает пресс-служба «Барселоны».

Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — 1 млрд евро.

«Барселона» заплатила за испанского нападающего 55 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.

Торрес играл за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии». В 2021 году форвард в семи матчах забил три гола и отдал голевую передачу.

Официальная презентация 21-летнего талантливого футболиста состоится на «Ноу-Камп» 3 января.

Куандык Шынасилов
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