Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал игроком «Барселоны»

Ферран Торрес подписал пятилетний контракт с каталонским клубом до 30 июня 2027 года, передает пресс-служба «Барселоны».

Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — 1 млрд евро.

«Барселона» заплатила за испанского нападающего 55 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.

Торрес играл за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии». В 2021 году форвард в семи матчах забил три гола и отдал голевую передачу.

Официальная презентация 21-летнего талантливого футболиста состоится на «Ноу-Камп» 3 января.