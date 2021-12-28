21:34 28.12.2021
ООН: Более 2,5 тысяч мигрантов погибли или пропали при попытке добраться до Европы
Фото: pixabay
Люди продолжают доверять свои жизни контрабандистам, которые обещают перевезти их до Европы. С 21 по 24 декабря в Эгейском море погиб 31 мигрант, сообщает Zakon.kz.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с января до декабря 2021 года более 2,5 тысяч человек погибли или пропали без вести при попытке добраться до Европы через Средиземное море и морской путь северо-западной Африки.
Из-за отчаяния и отсутствия безопасных путей беженцы и мигранты вынуждены доверить свои жизни контрабандистам. Необходимы более решительные действия для пресечения контрабанды. Прискорбно видеть, что трагедии, которые можно предотвратить, повторяются. Представитель УВКБ ООН в Греции Мария-Клара Мартин
Первое кораблекрушение произошло у острова Фолегандрос 21 декабря. Сотрудники греческой береговой охраны спасли 13 человек и извлекли тела троих мужчин. Один из выживших сообщил, что на борту лодки могло находиться до 50 человек.
Второе кораблекрушение, где погибли 11 человек, произошло к северу от острова Антикитера.
Третий корабль разбился в канун католического Рождества у острова Парос. Там погибли 17 человек, в том числе ребенок.