ООН: Более 2,5 тысяч мигрантов погибли или пропали при попытке добраться до Европы

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с января до декабря 2021 года более 2,5 тысяч человек погибли или пропали без вести при попытке добраться до Европы через Средиземное море и морской путь северо-западной Африки.

Из-за отчаяния и отсутствия безопасных путей беженцы и мигранты вынуждены доверить свои жизни контрабандистам. Необходимы более решительные действия для пресечения контрабанды. Прискорбно видеть, что трагедии, которые можно предотвратить, повторяются. Представитель УВКБ ООН в Греции Мария-Клара Мартин

Первое кораблекрушение произошло у острова Фолегандрос 21 декабря. Сотрудники греческой береговой охраны спасли 13 человек и извлекли тела троих мужчин. Один из выживших сообщил, что на борту лодки могло находиться до 50 человек.

Второе кораблекрушение, где погибли 11 человек, произошло к северу от острова Антикитера.

Третий корабль разбился в канун католического Рождества у острова Парос. Там погибли 17 человек, в том числе ребенок.