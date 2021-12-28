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21:44 28.12.2021

42 спортивных сооружения построили в СКО

Корт в селе Раисовка, СКО Фото: пресс-служба акима СКО
В числе построенных сооружений мини-футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, уличные тренажеры, сообщает Zakon.kz.

В селе Раисовка района имени Габита Мусрепова за счет бюджетных средств был построен новый хоккейный корт. Об этом в Facebook сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Хоккейный корт в селе Раисовка СКО

Фото: пресс-служба акима СКО

По словам акима области, новый хоккейный корт стал хорошим дополнением к развитой инфраструктуре села.

Раисовка в числе образцовых сел благодаря трудолюбию местного агрария Владимира Коваленко. В прошлом году, когда было принято решение о строительстве корта, мы с Владимиром Коваленко договорились о том, что приедем с ветеранами хоккея на открытие и сыграем товарищеский матч.Аким СКО Кумар Аксакалов

Кумар Аксакалов отметил, что этот корт стал пятым по счету хоккейным комплексом, построенным за два года в регионе.

Корт в селе Раисовка СКО

Фото: пресс-служба акима СКО

Ранее был открыт хоккейный корт в селе Тимирязево. Рядом с ним будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

В области продолжается строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов.

Аким СКО на корте в Раисовке

Фото: пресс-служба акима СКО

В 2021 году в СКО было построено 42 спортивных сооружения: это мини-футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, уличные тренажеры.

Спортсмены на корте

Фото: пресс-служба акима СКО

В 2022 году планируется начать строительство еще шести хоккейных кортов.

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