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22:42 28.12.2021

Международный шахматный турнир Qarabulaq Open провели в Алматинской области

Турнир Qarabulaq Open в Алматинской области Фото: ОВП Ескельдинского района
По мнению акима Ескельдинского района Рустама Али, регион может стать шахматной столицей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В рамках празднования 30-летия независимости в спортивно-оздоровительном комплексе села Карабулак Ескельдинского района Алматинской области состоялся офлайн-турнир по шахматам Qarabulaq Open – 2021.

Qarabulaq Open в Алматинской области

Фото: ОВП Ескельдинского района

В состязании участвовали 120 спортсменов-шахматистов со всех уголков Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Qarabulaq Open

Фото: ОВП Ескельдинского района

Основным организатором выступила Федерация шахмат и шашек Алматинской области и города Талдыкоргана в лице руководителя Саята Игембердиева.

Мы особенно гордимся результатами, которые продемонстрировали самые юные участники турнира из самых отдаленных сел. Для нас честь, что среди игроков были члены сборной Казахстана, а также приглашенные гроссмейстеры из соседних республик. Хочу подчеркнуть, что пока только Ескельдинский район единственный в регионе, который проводит подобные соревнования. Президент федерации Саят Игембердиев

После первого почетного хода аким Ескельдинского района Рустам Али поздравил участников с 30-летием независимости.

Шахматы – это игра, в основе которой лежит сложная многоуровневая логика. Это непревзойденный тренажер для человеческого интеллекта. Наша краткосрочная задача – это повсеместные секции, создание федерации, круглогодичной лиги и как итог – десятки ребятишек из аулов, вошедших в ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией – FIDE. Долгосрочная цель – стать базой, фундаментом для всевозможных технических наук, символом научного прогресса страны. Аналогом Бангалора Индии, японского Кюсю или Тайваньского кремниевого острова, шведской Медиконовой долины или Чжунгуаньцуна КНР.Аким Ескельдинского района Рустам Али

Судили на турнире гроссмейстер, чемпион Казахстана 2019 года Нурлан Ибраев и судья международного уровня Сергей Ким.

Турнир Qarabulaq Open в Алматинской области

Фото: ОВП Ескельдинского района

По завершении турнира победителям вручили благодарственные письма и денежные призы в сумме полумиллиона тенге.

Данияр Кунафин
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