Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:02 28.12.2021

Водителю такси придавило ноги в салоне при ДТП в Алматы

Авария на Райымбека Саина Фото: zakon.kz
На место прибыли спасатели с оборудованием, однако водителя достали до их приезда и отправили в ближайшую больницу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на развязке проспекта Райымбека с улицей Саина.

Водитель Mitsubishi Galant следовал по Райымбека в западном направлении. Он доехал до дорожного затора и остановился в левом ряду.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Следом за ним ехал водитель Toyota Alphard, который поздно заметил препятствие. Мужчина свернул на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения.

Полиция на месте ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Однако в этот момент по встречной полосе двигался водитель такси на Daewoo Nexia.

Водитель такси в ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Из-за сильного удара Daewoo отбросило в сторону. Водитель застрял в салоне – ему придавило ноги.

Разбитый салон Daewoo Nexia в Алматы

Фото: Zakon.kz

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи и служба спасения Алматы.

Такси ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Водителя Daewoo успели вытащить до приезда спасателей, его доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Данияр Кунафин
Алматы
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Итоги-2021: самые резонансные происшествия в Казахстане
28.12.2021
Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
27.12.2021
Два автобуса столкнулись в Алматы — есть пострадавшие
28.12.2021
Рак поджелудочной железы: как предупредить заболевание и где лучше всего лечить
28.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости