23:02 28.12.2021
Водителю такси придавило ноги в салоне при ДТП в Алматы
Фото: zakon.kz
На место прибыли спасатели с оборудованием, однако водителя достали до их приезда и отправили в ближайшую больницу, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на развязке проспекта Райымбека с улицей Саина.
Водитель Mitsubishi Galant следовал по Райымбека в западном направлении. Он доехал до дорожного затора и остановился в левом ряду.
Следом за ним ехал водитель Toyota Alphard, который поздно заметил препятствие. Мужчина свернул на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения.
Фото: Zakon.kz
Однако в этот момент по встречной полосе двигался водитель такси на Daewoo Nexia.
Фото: Zakon.kz
Из-за сильного удара Daewoo отбросило в сторону. Водитель застрял в салоне – ему придавило ноги.
Фото: Zakon.kz
К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи и служба спасения Алматы.
Фото: Zakon.kz
Водителя Daewoo успели вытащить до приезда спасателей, его доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz