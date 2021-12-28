Водителю такси придавило ноги в салоне при ДТП в Алматы

Авария произошла на развязке проспекта Райымбека с улицей Саина.

Водитель Mitsubishi Galant следовал по Райымбека в западном направлении. Он доехал до дорожного затора и остановился в левом ряду.

Фото: Zakon.kz

Следом за ним ехал водитель Toyota Alphard, который поздно заметил препятствие. Мужчина свернул на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения.

Фото: Zakon.kz

Однако в этот момент по встречной полосе двигался водитель такси на Daewoo Nexia.

Фото: Zakon.kz

Из-за сильного удара Daewoo отбросило в сторону. Водитель застрял в салоне – ему придавило ноги.

Фото: Zakon.kz

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи и служба спасения Алматы.

Фото: Zakon.kz

Водителя Daewoo успели вытащить до приезда спасателей, его доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.