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01:15 30.12.2021

Путин и Байден проведут очередные переговоры 30 декабря

Президенты России и США Фото: пресс-служба президента РФ
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор в четверг, 30 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, Байден хочет обсудить «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, и официальные лица администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Они также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате B9 («бухарестской девятки». Прим. ред.), а также с Украиной. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн

Хорн добавила, что провести разговор предложил Путин, и Байден принял эту идею, поскольку «считает, что, когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог между лидерами».

Последний разговор двух президентов состоялся 7 декабря. Путин и Байден общались по видеосвязи два часа — в закрытом режиме.

Константин Вноровский
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