Мне нужны твоя одежда и твое имущество – Шварценеггер официально развелся

Как пишет TMZ, несмотря на то, что пара рассталась уже десять лет назад, длительность бракоразводного процесса была спровоцирована «отсутствием мотивации» и «сложным соглашением об урегулировании имущественных отношений между супругами».

Как сообщили источники портала, спор касался $400 млн, которые «в значительной степени разделились пополам».

Причем основной доход принесла вовсе не звездная актерская карьера, а инвестиции Терминатора в бизнес, связанный с недвижимостью. Среди того, что супругам пришлось делить, числится уединенное поместье в Айдахо, там любили отмечать семейные праздники, и роскошный особняк в Лос-Анджелесе с пятью спальнями, бассейном и теннисным кортом на Голливудских холмах, где живут Харрисон Форд, Сальма Хайек и другие звезды.

Арнольд Шварценеггер познакомился с тележурналисткой Марией Шрайвер, которая приходится племянницей 35-му президенту США Джону Кеннеди, в 1977 году. Спустя почти девять лет, в апреле 1986 года, они поженились. В браке родились две дочери и двое сыновей.

В 2011 году Шварценеггер сознался жене, что изменил и у него есть сын на стороне. Актер и экс-губернатор скрывал правду от супруги около семи лет. Мать внебрачного ребенка – замужняя домработница из Гватемалы. Она 20 лет была при доме бывшего губернатора Калифорнии. Милдрет Патрисия Боэна – в семье ее звали просто Пэтти. Причем любовница и жена Шварценеггера были беременны одновременно и рожали с разницей в неделю.

Актер неоднократно приносил супруге извинения и говорил о «серьезной ошибке», но пара все равно рассталась, а домработница уволилась.

Развод проходил при посредничестве частного судьи, нанятого Марией и Арнольдом. В настоящее время Шварценеггер и Шрайвер официально внесены в судебные реестры США как разведенная пара.