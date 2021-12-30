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06:01 30.12.2021

Диетолог посоветовала исключить из меню на Новый год колбасу и икру

нарезка Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, российский врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе, передает Zakon.kz.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что колбаса, мясные нарезки и икра содержат большое количество соли, которая задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.

Специалист посоветовала отказаться от подобных продуктов или дополнить меню другими более полезными для здоровья блюдами. Она порекомендовала добавить к праздничному столу много свежих овощей, листьев салата, петрушки и укропа, так как они содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов. Такое праздничное меню будет и вкусным, и полезным, уточнила Бережная.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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