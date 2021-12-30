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08:22 30.12.2021

Вакцинировать 70% населения Земли за 185 дней призвали в ВОЗ

медсестра Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пора отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают реагированию на пандемию, передает Zakon.kz.
Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус

Как пишет rg.ru, по приблизительным подсчетам, население Земли сейчас составляет порядка 8 млрд человек. Таким образом, чтобы воплотить просьбу главы ВОЗ в реальность, за полгода потребуется привить около 5,6 млрд человек.

Елена Беляева
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