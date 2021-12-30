Вакцинировать 70% населения Земли за 185 дней призвали в ВОЗ

Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус

Как пишет rg.ru, по приблизительным подсчетам, население Земли сейчас составляет порядка 8 млрд человек. Таким образом, чтобы воплотить просьбу главы ВОЗ в реальность, за полгода потребуется привить около 5,6 млрд человек.