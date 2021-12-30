Китай пообещал сократить выбросы от производства ради спасения планеты

Как пишет lenta.ru, подобные изменения идут вкупе со стремлением страны включиться в мировой план спасения планеты и сокращения выбросов углекислого газа. На сталелитейный сектор приходится около 15% углеродного следа Китая, а на алюминий — около 4%.

Отмечается, что пятилетний план страны рассчитан на 2021-2025 годы. В «зеленые» цели входит снижение энергоемкости сталелитейного производства на два процента, а цементного — на 3,7%. Сталелитейные заводы, которые не соответствуют сверхнизким стандартам по загрязнению воздуха, могут быть закрыты или перемещены. Власти также решили строго ограничить потребление угля в химической, сталелитейной промышленности и производстве строительных материалов.