Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:51 30.12.2021

Китай пообещал сократить выбросы от производства ради спасения планеты

загрязнение Фото: pixabay
Власти Китая пообещали сократить выбросы углерода на алюминиевых заводах на 5% к 2025 году и сталеплавильные мощности в рамках пятилетнего плана, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, подобные изменения идут вкупе со стремлением страны включиться в мировой план спасения планеты и сокращения выбросов углекислого газа. На сталелитейный сектор приходится около 15% углеродного следа Китая, а на алюминий — около 4%.

Отмечается, что пятилетний план страны рассчитан на 2021-2025 годы. В «зеленые» цели входит снижение энергоемкости сталелитейного производства на два процента, а цементного — на 3,7%. Сталелитейные заводы, которые не соответствуют сверхнизким стандартам по загрязнению воздуха, могут быть закрыты или перемещены. Власти также решили строго ограничить потребление угля в химической, сталелитейной промышленности и производстве строительных материалов.

Елена Беляева
Китай
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости