Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РУ Шавката Мирзиёева в Казахстан и переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым (6 декабря 2021 года), а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству (26 ноября 2021 года). Были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме и других отраслях.
Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил $3,26 млрд, что на 29,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Этот показатель также на 10,6% выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.
Объем экспорта из РК в РУ по сравнению с 10 месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил $2,37 млрд. По сравнению с 10 месяцами 2019 года показатель увеличился на 34,3%.
Основным драйвером роста экспорта стала продукция сельского хозяйства и АПК (+17%), нефтеперерабатывающего сектора (в 2,2 раза), металлургии (+99,3%), автомобилестроения (+28,3%).
Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в краткосрочный период и до $10 млрд в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран.
Фото: премьер-министра РК
Высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере – проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры – высокоскоростной пассажирской магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент» и железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал – Джизак», модернизации автомобильных пунктов пропуска. Сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 11 месяцев 2021 года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 22,7 млн тонн.
Развивается сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.
По итогам года мы достигли значимых результатов и важных договоренностей. Благодаря политической воле глав наших государств стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует высокую динамику развития. Премьер-министр РК Аскар Мамин