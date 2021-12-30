Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РУ Шавката Мирзиёева в Казахстан и переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым (6 декабря 2021 года), а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству (26 ноября 2021 года). Были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме и других отраслях.

Отмечается, что с докладами по каждому направлению сотрудничества выступили руководители профильных министерств и ведомств двух стран. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии.

Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил $3,26 млрд, что на 29,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Этот показатель также на 10,6% выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.

Объем экспорта из РК в РУ по сравнению с 10 месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил $2,37 млрд. По сравнению с 10 месяцами 2019 года показатель увеличился на 34,3%.

Основным драйвером роста экспорта стала продукция сельского хозяйства и АПК (+17%), нефтеперерабатывающего сектора (в 2,2 раза), металлургии (+99,3%), автомобилестроения (+28,3%).

Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в краткосрочный период и до $10 млрд в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран.

Фото: премьер-министра РК

Высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере – проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры – высокоскоростной пассажирской магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент» и железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал – Джизак», модернизации автомобильных пунктов пропуска. Сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 11 месяцев 2021 года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 22,7 млн тонн.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в промышленной кооперации, водно-энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Развивается сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.