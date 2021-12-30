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Законодательство РК
11:26 30.12.2021

Более 100 законов принял Парламент Казахстана в 2021 году

Парламент, Сенат, депутаты, итоги, подведение Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
На пленарном заседании Сената Парламента РК спикер Палаты Маулен Ашимбаев подвел итоги работы депутатов за 2021 год, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ашимбаева, одним из важнейших направлений работы сенаторов в уходящем году стало законодательное обеспечение курса реформ, которые проводятся в стране по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.

Парламент совместно с правительством выполняет задачу по законодательному обеспечению реализации Послания и поручений главы государства. В результате в этом году парламент принял 104 закона. Все они направлены на обеспечение устойчивого политического и социально-экономического развития страны.Спикер Сената Парламента РК

Этими законами был установлен запрет на продажу сельхозземель иностранцам, введены прямые выборы акимов аулов и сельских округов, снижен порог прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты с 7% до 5%, полностью отменена смертная казнь в Казахстане и многое другое. Это именно те нормы, которые сенаторы приняли в уходящем году. При этом сенаторы не только рассматривали существующие законопроекты, но и активно инициировали их сами. 

Каждый четвертый закон, принятый в этом году, был инициирован депутатами Парламента. В их числе важные законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, упрощение гражданского процесса, расширение сферы применения примирительных процедур, ограничение принятия единственного жилья физического лица в качестве залога и другие. В рамках поручения президента страны депутаты также инициировали Закон «Об уполномоченном по правам человека».Маулен Ашимбаев

В целом, по мнению спикера Сената, вместе с законотворческой деятельностью сенаторы плодотворно работали в разных направлениях, включая содействие в решении региональных проблем, развитие предпринимательства и продвижение национальных ценностей.

В этом году мы содержательно и продуктивно работали как с законопроектами, так и по другим направлениям парламентской деятельности. Сенаторы направили в государственные органы около 100 депутатских запросов по актуальным темам. В Сенате проведено более 80 мероприятий, на которых обсуждались актуальные вопросы.Спикер Сената Парламента РК
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