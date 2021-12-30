Более 100 законов принял Парламент Казахстана в 2021 году

По словам Ашимбаева, одним из важнейших направлений работы сенаторов в уходящем году стало законодательное обеспечение курса реформ, которые проводятся в стране по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.

Парламент совместно с правительством выполняет задачу по законодательному обеспечению реализации Послания и поручений главы государства. В результате в этом году парламент принял 104 закона. Все они направлены на обеспечение устойчивого политического и социально-экономического развития страны. Спикер Сената Парламента РК

Этими законами был установлен запрет на продажу сельхозземель иностранцам, введены прямые выборы акимов аулов и сельских округов, снижен порог прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты с 7% до 5%, полностью отменена смертная казнь в Казахстане и многое другое. Это именно те нормы, которые сенаторы приняли в уходящем году. При этом сенаторы не только рассматривали существующие законопроекты, но и активно инициировали их сами.

Каждый четвертый закон, принятый в этом году, был инициирован депутатами Парламента. В их числе важные законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, упрощение гражданского процесса, расширение сферы применения примирительных процедур, ограничение принятия единственного жилья физического лица в качестве залога и другие. В рамках поручения президента страны депутаты также инициировали Закон «Об уполномоченном по правам человека». Маулен Ашимбаев

В целом, по мнению спикера Сената, вместе с законотворческой деятельностью сенаторы плодотворно работали в разных направлениях, включая содействие в решении региональных проблем, развитие предпринимательства и продвижение национальных ценностей.