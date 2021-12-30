В Алматы разработали правила погребения и по уходу за могилами

В частности, предусматривается порядок отведения места для захоронения.

Так, местные исполнительные органы бесплатно выделяют из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, на каждого умершего жителя или лица без определенного места жительства земельный участок не менее шести квадратных метров.

Территория кладбища состоит из участков, которые разделяются на ряды могил и обустраиваются проездами для автомобильного транспорта и проходами к участкам могил.

Информация по занятым и свободным участкам кладбища должна регулярно размещаться на официальном интернет-ресурсе акимата.

Порядок захоронения умерших

Захоронение производится на территории кладбища после предъявления свидетельства о смерти администрации кладбища, выданного регистрирующим органом, или медицинского свидетельства о смерти по форме №045/у.

По письменному заявлению близких родственников, а также супруга или супруги при предоставлении документов, подтверждающих близкое родство с умершим, погребение умершего или его останков осуществляется рядом с ранее умершим близким родственником при наличии на указанном месте свободного участка земли.

При этом захоронение найденных тел умерших или их останков, утопленников, скоропостижно умерших вне дома, находящихся в морге после судебно-медицинского исследования, при отсутствии родственников или лиц и учреждений, которые могут взять на себя организацию похорон, возлагается на местные исполнительные органы после регистрации факта смерти.

Захоронение безродных производится за счет бюджетных средств.

Перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме случаев:

преждевременной ликвидации кладбища или его участка;

при перевозке останков из отдельных могил для перезахоронения по республике или за ее пределами.

Правила также определяют проектирование, устройство и благоустройство могил.

В границах участка, отведенного под захоронение, допускается:

устанавливать надмогильные памятники и сооружения из естественного камня или бетона, цветники и скамейки;

производить посадку цветов на могиле, зеленой изгороди из декоративного кустарника с последующей ее подстрижкой.

Дальнейшее содержание могил в надлежащем порядке обеспечивается близкими родственниками.

Не допускается размещение памятников и сооружений, устройство столиков, скамеек и сооружений за пределами участка захоронения.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 января.