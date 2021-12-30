Нацбанк выпускает коллекционные монеты к 100-летию оперной певицы Розы Баглановой

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах ROZA BAǴLANOVA. 100 JYL

Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». В 2022 году исполнится 100 лет народной артистке СССР, Народному герою Казахстана, советской, казахской оперной и эстрадной певице Розе Баглановой. Пресс-служба Нацбанка РК

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Розы Баглановой, слева от портрета – надпись 100 JYL, обозначающая юбилейную дату. По окружности монеты размещены ноты к произведению «Ах, Самара-городок», надпись ROZA BAǴLANOVA, надпись «2022», обозначающая год изготовления.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан. Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.