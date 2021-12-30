Цех по переработке золотосодержащих материалов ликвидирован в Акмолинской области

Его организовали в поселке Бестобе.

22 декабря сотрудниками МВД и Департамента полиции проведены 12 обысков в четырех населенных пунктах: в городе Степногорске, поселках Аксу, Бестобе, Изобильный Акмолинской области.

В ходе проведенных мероприятий в поселке Бестобе ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, изъяты 1,5 тонны золотосодержащего материала, три дробильные установки, три моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, три вида холодного оружия, два камня с золотосодержащим металлом, 80 г золотого песка, одно изделие из золота кустарного производства, восемь охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флэш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 295-1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».