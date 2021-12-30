Искусственные елки вместо хвойных советует покупать депутат

Этот вопрос депутат поднял в своем запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Причиной нашего депутатского запроса является то, что накануне Нового года на многих торговых площадях можно увидеть горы продающихся зеленых елей. По данным фитосанитарной службы Министерства сельского хозяйства, количество официально завезенных из России новогодних елок составляет 78 тысяч штук, а по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, – 106 тысяч. В то же время в Казахстане на Новый год не предусмотрена массовая вырубка насаждений, как в других странах. Отсюда возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши, незаконно вырубленные казахстанские ели? Депутат Сената РК Ахылбек Куришбаев

По его словам, сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли – долг каждого казахстанца.

Ради нескольких дней праздника вырубить растущее, живое дерево – это вандализм, этого никогда не было в традициях нашего народа... Срубив одно дерево, мы в год теряем от 100 до 700 кг кислорода (в зависимости от его вида), 1 гектар леса улавливает в себе более 10 тонн СО2. Учитывая этот фактор, леса во всем мире вносят весомый вклад в декарбонизацию экономики, способствуют развитию зеленых технологий. Депутат Сената РК

В этой связи он указал на важность увеличения в стране лесных насаждений, укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала лесхозов.

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Указал депутат и на важность формирования в гражданах, особенно в подрастающем поколении, экологической культуры, чувства причастности и бережного отношения к окружающей среде, а также стремления проявлять заботу о сохранении природы.