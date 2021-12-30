12:50 30.12.2021
Аким столицы вручил очередникам ключи от квартир
Фото: Александр Куприенко
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что очередникам в столице вручили ключи от квартир, передает Zakon.kz.
Новый год еще одна часть наших горожан встретит в своих долгожданных квартирах! Сегодня нашим очередникам, которые на протяжении долгих лет ждали жилье, вручили ключи от квартир. Среди них дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, инвалиды, неполные семьи, пенсионеры и др. Жилой комплекс расположен в районе Алматы (ул. Ш. Кудайбердыулы). В данном ЖК жилье получили почти 200 семей-очередников. Весной займемся благоустройством данной территории, высадим деревья. Всего в этом месяце ключи от соцквартир получили более 2 тыс. семей-очередников.Алтай Кульгинов
Фото: Александр Куприенко
Кульгинов отметил, что по поручению главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья увеличили до 10 тыс. соцквартир.
Фото: Александр Куприенко
Фото: Александр Куприенко
Только за последние три года количество доступного льготного жилья увеличилось в 5,5 раза. К примеру, если в 2018 г. было построено 1800 квартир, в 2019 г. – 2900 квартир, то уже в 2020 г. – более 7 тыс. квартир. Данную планку не будем снижать и в следующие годы. В новом 2022 году построим еще 10 тыс. социальных квартир. Для этого ранее уже начали готовить задел. Кроме того, продолжаем программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы, в этом году также запустили специальную жилищную программу «Elorda Jastary» для молодежи. Поздравляю с новосельем! Желаю благополучия каждой семье!Аким столицы