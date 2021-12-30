Аким столицы вручил очередникам ключи от квартир

Новый год еще одна часть наших горожан встретит в своих долгожданных квартирах! Сегодня нашим очередникам, которые на протяжении долгих лет ждали жилье, вручили ключи от квартир. Среди них дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, инвалиды, неполные семьи, пенсионеры и др. Жилой комплекс расположен в районе Алматы (ул. Ш. Кудайбердыулы). В данном ЖК жилье получили почти 200 семей-очередников. Весной займемся благоустройством данной территории, высадим деревья. Всего в этом месяце ключи от соцквартир получили более 2 тыс. семей-очередников. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Кульгинов отметил, что по поручению главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья увеличили до 10 тыс. соцквартир.

Фото: Александр Куприенко

Фото: Александр Куприенко