Нина Жмеренецкая: Хочу, чтобы новый год был светлым, добрым, счастливым

– Нина Леонидовна, какое у вас сейчас настроение, Новый год чувствуется?

– В данную минуту настроение хорошее, но оно у меня очень часто меняется, я же актриса, у меня подвижная нервная система. В основном, конечно, я оптимист, и сегодня у меня прекрасное новогоднее настроение. Оно, знаете, такое немножко трепетное, волнующее. Мы же, актеры, как дети, мы до сих пор верим, что Новый год принесет что-то другое, поворотное, замечательное. Это, наверное, смешно, будучи взрослым человеком, верить в чудеса, но вот такой я человек – я верю.

– Как обычно вы провожаете уходящий год, у вас есть какие-то традиции?

– Никаких традиций у меня нет, я человек спонтанный, у меня все как-то неожиданно происходит.

Уходящий год прошел для меня трагикомически. Я переболела ковидом, это очень неприятная штука, скажу вам. Но есть и хорошие моменты. За последний год я снялась в сериале «Полигон» и совсем недавно – в фильме «Квартиранты».

«Полигон» – шестисерийный фильм о Семипалатинском ядерном полигоне, в котором рассказывается, как его закрывали, через какие трудности проходили. Были разные съемочные площадки. Один из эпизодов снимался в старом акимате в центре Алматы. В другой раз мы снимались в Семипалатинском регионе, так что у нас было несколько локаций.

– Кого вы там играли?

– Женщину, которая приехала в составе российской комиссии из Москвы.

– А фильм «Квартиранты» о чем и какую вам роль в нем отвели?

– Это частный проект, фильм в жанре мистификации и ужасов. Я была приглашена на эпизод, играла гостью, маму одной из героинь.

Да, еще хочу сказать, что в этом году исполнилось 50 лет, как я работаю в Национальном академическом русском театре драмы имени Лермонтова. Я работала в четырех странах, но большую часть своей жизни провела в Алматы в этом театре. И мои друзья подарили мне изданную ими альбом-книгу в твердой обложке на мелованной бумаге, которая называется «Сцена и жизнь». Я ее получила свеженькую, недели три назад. Это очень хороший подарок, я просто счастлива.

Но есть и грустные моменты в уходящем году. Я как обычно хотела поехать куда-нибудь отдохнуть, но из-за пандемии не получилось, многие страны закрыли свои границы.

– О чем вы обычно думаете в конце года?

– О многом. Рой мыслей кружится в голове, и нет от них покоя. Думаешь о своей перспективе, о том, что будешь играть. Или как пойдут твои спектакли в январе. Или сможешь ли ты поехать куда-нибудь на следующий год, что будет с пандемией и так далее. А еще есть какие-то бытовые дела, которые тоже не кончаются.

– Что из того, что вы запланировали на этот год, придется вам перенести на следующий?

– Я в этом году свою небольшую программу выполнила, а на следующий год пока ничего не сформулировала. И боюсь формулировать. Потому что формулировать – это значит, уже решить, а я еще не решила, хотя есть кое-какие задумки.

– Какой Новый год является для вас самым незабываемым?

– Самые незабываемые встречи Нового года – когда ты был молод. И снег был белее и пушистее, и смех был звонче. Сейчас ты становишься более серьезным, меланхоличным и не все воспринимаешь так ярко.

Самый запоминающийся Новый год был у меня в Америке, куда я поехала на Рождество. Об этой удивительной истории долго рассказывать, у меня до сих пор остались приятные впечатления. Америка – не рай на земле, она имеет разные грани, и я была именно в той ее части, которая считается очень благополучной. Я тогда впервые увидела океан, и у меня там даже съемки были.

– Хотелось бы вам встретить Новый год в каких-нибудь жарких странах?

– А я уже встречала Новый год в таком месте – в Дубае. Днем купалась в заливе, а вечером встречала Новый год. Правда, шампанское не пила, там это не разрешается. Но я и не люблю шампанское.

– Нина Леонидовна, чего вы ждете от наступающего года?

– Я хочу, чтобы 2022 год был более открытым для нашего существования жизненного, чтобы мы были более свободны в своих передвижениях. Чтобы он был светлым, добрым, счастливым. Чтобы был с хорошей погодой. Чтобы у нас было много зеленых насаждений, чтобы у нас был чистый воздух. Чтобы люди хорошо жили. Чтобы верили в себя, в свое будущее, в свои силы. Чтобы чувствовали свою защищенность.