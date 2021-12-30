Токаев подписал изменения в закон по регулированию предпринимательства

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Законом сокращаются излишнее регулирование и административные издержки для бизнеса.

Сформированы новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа». По данным разработчиков, это позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес, сформировать оптимальную и эффективную регуляторную систему в стране.

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Также глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных».