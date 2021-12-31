В Италии выявили более 100 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

Количество выявленных зараженных в стране составило 126 888 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Италии.

Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Рекорд обновляется шестой день подряд.

К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1,1 млн сделанных тестов.

На самоизоляции находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.

Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5,9 млн. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.