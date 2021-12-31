00:42 31.12.2021
В Италии выявили более 100 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Впервые за время пандемии в Италии зафиксировали такое большое количество заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
Количество выявленных зараженных в стране составило 126 888 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Италии.
Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Рекорд обновляется шестой день подряд.
К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1,1 млн сделанных тестов.
На самоизоляции находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.
Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5,9 млн. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.