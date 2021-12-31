В Болгарии пенсионерам доплатят за вакцинацию

За счет этих средств Национальный институт социального обеспечения страны выплатит единовременную доплату в размере 75 лев к пенсиям всех пенсионеров, завершивших курс вакцинации, а также ревакцинированным, следует из сообщения правительства Болгарии.

Доплату начислят с января по 30 июня 2022 года.

Сообщается, что пенсионерам страны не нужно будет подавать заявления и собирать документы для получение выплат.

Информацию о лицах, имеющих право на надбавку, будут получать Национальный институт социального обеспечения и Минздрав Болгарии.