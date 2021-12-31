Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:49 31.12.2021

В Болгарии пенсионерам доплатят за вакцинацию

Выплаты пенсионерам в Болгарии за вакцинацию Фото: pixabay
Правительство Болгарии выделило 100 миллионов лев (около 25,3 млрд тенге) из госбюджета для популяризации вакцинации против COVID-19, сообщает Zakon.kz.

За счет этих средств Национальный институт социального обеспечения страны выплатит единовременную доплату в размере 75 лев к пенсиям всех пенсионеров, завершивших курс вакцинации, а также ревакцинированным, следует из сообщения правительства Болгарии.

Доплату начислят с января по 30 июня 2022 года.

Сообщается, что пенсионерам страны не нужно будет подавать заявления и собирать документы для получение выплат.

Информацию о лицах, имеющих право на надбавку, будут получать Национальный институт социального обеспечения и Минздрав Болгарии.

Данияр Кунафин
COVID-19 Болгария
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости