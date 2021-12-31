Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодным

31 декабря голодным быть плохо. Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение. Доктор медицинских наук Маргарита Королева

Диетолог в интервью ТАСС объяснила, что, если человек будет голодать накануне праздника, а потом много съест за праздничным столом, то это создаст серьезную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должны быть и белок, и растительные волокна. Диетолог Маргарита Королева

Специалист отметила, что в Новый год лучше отдать предпочтение блюдам из птицы или рыбы, а также овощам и цитрусовым. Также она призвала не злоупотреблять шампанским в новогоднюю ночь. После боя курантов Королева посоветовала сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всего праздника.