06:41 31.12.2021
Более 30 тысяч жителей США эвакуировали из-за пожаров
Фото: Пресс-служба МЧС РК
Покинуть свои дома были вынуждены жители двух населенных пунктов в американском штате Колорадо, передает Zakon.kz.
Как пишут vesti.ru, сильный природный пожар в США продвигается быстро из-за штормового ветра, порывы которого местами достигают 170 км/ч.
Отмечается, что 29 декабря 13 тыс. человек из городка Супериор эвакуировались после приказа властей срочно покинуть город. Чуть позже та же участь постигла жителей Луисвилля, в котором проживает 21 тыс. человек. В населенных пунктах, оказавшихся в зоне пожара, сгорели несколько сотен домов, гостиница и торговый центр.
Из-за распространения огня в районе бедствия закрыт участок скоростной автомагистрали.