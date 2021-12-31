Более 30 тысяч жителей США эвакуировали из-за пожаров

Как пишут vesti.ru, сильный природный пожар в США продвигается быстро из-за штормового ветра, порывы которого местами достигают 170 км/ч.

Отмечается, что 29 декабря 13 тыс. человек из городка Супериор эвакуировались после приказа властей срочно покинуть город. Чуть позже та же участь постигла жителей Луисвилля, в котором проживает 21 тыс. человек. В населенных пунктах, оказавшихся в зоне пожара, сгорели несколько сотен домов, гостиница и торговый центр.

Из-за распространения огня в районе бедствия закрыт участок скоростной автомагистрали.