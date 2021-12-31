08:11 31.12.2021
Опубликована статистика смертности от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксирован один смертельный случай коронавирусной пневмонии и семь случаев смерти от коронавируса, сообщает Zakon.kz.
На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643+ и 1967 КВИ-), из них в стационарах находятся 2264 пациента, на амбулаторном уровне – 14 346.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 213 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 71,
на аппарате ИВЛ – 44.