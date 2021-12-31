Опубликована статистика смертности от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643+ и 1967 КВИ-), из них в стационарах находятся 2264 пациента, на амбулаторном уровне – 14 346.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: