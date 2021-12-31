Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:24 31.12.2021

Врач не рекомендует есть бумажки под бой курантов и смотреть телевизор у стола

елка Фото: Zakon.kz
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил потенциальный вред для здоровья некоторых новогодних традиций, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, хотя бумага не является съедобным продуктом, однако в небольшом количестве и раз в год она не нанесет вреда здоровью.

Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников

Также врач посоветовал брать маленький и неокрашенный клочок бумаги. Он отметил, что желательно писать простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители.

Вредной традицией врач назвал застолье у телевизора. Прежде всего потому, что человек, увлеченный шоу, не замечает сигналов насыщения и может переесть. Лучше во время праздника вести себя активнее, что поможет сжечь лишние калории.

Специалист также посоветовал не растягивать трапезу на всю ночь.

Елена Беляева
Интересное
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости