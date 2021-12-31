07:24 31.12.2021
Врач не рекомендует есть бумажки под бой курантов и смотреть телевизор у стола
Фото: Zakon.kz
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил потенциальный вред для здоровья некоторых новогодних традиций, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, хотя бумага не является съедобным продуктом, однако в небольшом количестве и раз в год она не нанесет вреда здоровью.
Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
Также врач посоветовал брать маленький и неокрашенный клочок бумаги. Он отметил, что желательно писать простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители.
Вредной традицией врач назвал застолье у телевизора. Прежде всего потому, что человек, увлеченный шоу, не замечает сигналов насыщения и может переесть. Лучше во время праздника вести себя активнее, что поможет сжечь лишние калории.
Специалист также посоветовал не растягивать трапезу на всю ночь.