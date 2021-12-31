50 лучших казахстанских ученых получат премии

Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП – 5 млн 834 тыс. тенге.

Всего для участия в конкурсе поступило 575 заявок по 7 направлениям: «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность».

В итоге комиссией было принято решение присудить премию «Лучший научный работник-2021» 50 ученым из шести НИИ и 16 вузов.

Среди них профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Рахметкажы Берсімбай, профессор Назарбаев Университета Жумабай Бакенов, руководитель филиала Института ядерной физики Максим Здоровец, профессор Карагандинского технического университета Аристотель Исагулов, председатель правления НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби Кайрат Давлетов, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Кайсар Табынов и другие.

Как отметили в МОН, ежегодная премия «Лучший научный работник» направлена на поддержку и поощрение ученых, научных работников, внесших значительный вклад в развитие науки и техники.

По поручению главы государства Министерство образования и науки акцентирует внимание на вопросах всемерной поддержки ученых и сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования. И в этом году министерством впервые были учреждены премии для лучших ученых страны. Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для данного конкурса и автоматически насчитывала баллы по восьми критериям. Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

Она отметила, что это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса. Критерии оценки научных достижений были разработаны вместе с научным и экспертным сообществом.

Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых и Альянса молодых ученых.