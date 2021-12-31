Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:28 31.12.2021

50 лучших казахстанских ученых получат премии

премии лучшим казахстанским ученым Фото: pixabay
В МОН РК подвели итоги премии «Лучший научный работник» 2021 года. Победителями стали 50 ученых из научно-исследовательских институтов и вузов, сообщает Zakon.kz.

Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП – 5 млн 834 тыс. тенге.

Всего для участия в конкурсе поступило 575 заявок по 7 направлениям: «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность».

В итоге комиссией было принято решение присудить премию «Лучший научный работник-2021» 50 ученым из шести НИИ и 16 вузов.

Среди них профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Рахметкажы Берсімбай, профессор Назарбаев Университета Жумабай Бакенов, руководитель филиала Института ядерной физики Максим Здоровец, профессор Карагандинского технического университета Аристотель Исагулов, председатель правления НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби Кайрат Давлетов, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Кайсар Табынов и другие.

Как отметили в МОН, ежегодная премия «Лучший научный работник» направлена на поддержку и поощрение ученых, научных работников, внесших значительный вклад в развитие науки и техники.

По поручению главы государства Министерство образования и науки акцентирует внимание на вопросах всемерной поддержки ученых и сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования. И в этом году министерством впервые были учреждены премии для лучших ученых страны. Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для данного конкурса и автоматически насчитывала баллы по восьми критериям. Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

Она отметила, что это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса. Критерии оценки научных достижений были разработаны вместе с научным и экспертным сообществом.

Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых и Альянса молодых ученых.

Лариса Черненко
МОН РК Казахстан
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости