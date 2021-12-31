Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь

По информации интернет-издания «Профиль», в новогоднюю ночь мало кто устоит перед искушением выпить хотя бы бокал шампанского, а многие позволят себе и более крепкие напитки.

Овен

Во время празднования Нового года пьяный Овен может внезапно захотеть позаниматься спортом. Людям этого знака вообще нравится демонстрировать свою силу, даже если ее нет. Спиртные напитки в неумеренных количествах подтолкнут Овнов к супергеройским поступкам, желанию побороться на руках или обнять кого-то до хруста ребер. Окружающим это вряд ли понравится. И чтобы праздник не был омрачен безобразной дракой, мужчинам-Овнам лучше воздержаться от больших доз крепких напитков. Удивительно, но женщин-Овнов это тоже касается.

Телец

Телец способен позволить себе смешивать спиртные напитки разной крепости. Это не означает, что именно этому знаку подобное сойдет с рук. Любой человек опьянеет гораздо сильнее, если будет чередовать вино с водкой, шампанское с виски и так далее. Однако Тельцам в эту новогоднюю ночь получится очень хорошо притворяться почти трезвыми. Но если представитель этого знака после возлияний примется танцевать, то целостность мебели и посуды на столе не гарантирована. Физическая активность подтолкнет процесс тотального опьянения, и все последствия смешения спиртного проявятся в полной мере.

Близнецы

Близнецы привыкли делиться информацией. Они разговорчивы всегда. Конец уходящего года – время пика их стремления к контактам, а значит, новогодний праздник со спиртным еще сильнее развяжет им языки. При этом Близнецу вовсе необязательно сильно напиваться, достаточно пары бокалов шампанского, и его словоохотливость превратится в неумолкаемый поток фактов, размышлений и сплетен. Этот знак вообще не очень любит пьянствовать, но утром 1 января его будет преследовать стыд за свой длинный язык накануне.

Весы

Под обычной замкнутостью Весов скрываются мягкость и эмоциональная чувствительность. Обычно об этом знают лишь самые близкие люди. Тем не менее алкоголь может временно убрать привычную защиту человека этого знака, чтобы открыть потоки его чувств. Во время встречи Нового 2022 года особенно активна именно эта эмоциональная составляющая Весов. Эмоции и чувства буквально польются из их глаз. Это могут быть горькие слезы и рыдания от счастья, и жаркие признания в любви, и даже потоки ненависти. Впрочем, особых последствий такое состояние Весов ни окружающим, ни им самим не принесет. Можно считать даже, что им это было нужно, чтобы сбросить давление накопившихся эмоций, пусть даже под влиянием спиртных напитков.

Стрелец

Уберите от Стрельцов фотоаппараты и смартфоны в новогоднюю ночь! Если, конечно, не хотите, чтобы наутро все ваши знакомые и подписчики обсуждали в Instagram и других социальных сетях особенно «удачные» снимки с вашего праздника. После определенного количества крепкого спиртного в Стрельцах может проснуться папарацци. Они будут навязчиво предлагать вам совместное селфи, заставлять «делать улыбочку» и даже просить устроить какую-то глупость на камеру. Стрим от Стрельца во время праздника может создать досадную помеху. Вряд ли это приведет к дурным последствиям, но… уберите от Стрельцов фотоаппараты и смартфоны.