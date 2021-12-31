Аким СКО подвел итоги года
Первый год реализации пятилетного комплексного плана развития подходит к концу. В этом году область дополнительно получила свыше 80 млрд тенге.
Создано почти 12 тыс. новых постоянных рабочих мест. Повысилась среднемесячная заработная плата на 19%.
В сельском хозяйстве на сортообновление, минеральные удобрения и новую сельхозтехнику направлено 150 млрд. тенге инвестиций.
В этом году открылся завод по сборке сельхозтехники «CLAAS», завод по производству семян и комбикормовый завод. Идет строительство семи новых зернохранилищ.
Началось строительство 16 молочных ферм, из них 10 уже запущены. В следующем году начнется строительство еще 8 ферм.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В сфере переработки два молочных завода на модернизацию направили 15 млрд тенге.
Строят две откормочные площадки и две птицефабрики. Хозяйствами области приобретено более 13 тыс. голов молодняка овец.
В сфере промышленности портфель заказов заводов вырос с 44 млрд до 56 млрд. тенге.
Завод по производству изотермических вагонов-термосов произвел 140 вагонов на 5 млрд тенге. Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Запущены Петропавловский электротехнический завод и фабрика по производству биг-бэгов. Появится фабрика бумажной продукции и тепличный комплекс. Завершается строительство кирпичного завода и предприятия автоклавных газоблоков и плит.
В этом году отремонтировано 813 км. В рамках Комплексного плана ремонтом охватят 2100 км дорог.
В этом году на водоснабжение направлено 10,3 млрд тенге. В рамках Комплексного плана обеспечат водой жителей 78 сел.
В прошлом году жители 118 сел получили доступ к сети Интернет. В этом году подключили еще 40 сел.
С 2017 года в областном центре построено 1 млн кв. м жилья. Около 30 тысяч жителей отметили новоселье.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Три года СКО больше всех по стране направляет средства на ремонт учреждений образования. Процесс обновления затронул уже 64% школ области.
Одно из знаковых событий уходящего года – успешные переговоры с Университетом Аризоны. Завершается строительство учебно-лабораторного корпуса. Начнется строительство двух общежитий на 1,2 тыс мест. Будет построено 15 новых школ.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В текущем году закуплено 128 единиц медицинской техники. Идет строительство многопрофильной больницы и двух поликлиник. Будут построены 47 медицинских объектов в сельской местности.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Построено 42 спортивных сооружения. Открыт ФОК и четыре хоккейных корта. Продолжается строительство пяти ФОКов. Начнется строительство шести хоккейных кортов. По поручению президента в рамках государственного спортивного заказа свыше 3 тысяч детей занимаются в секциях на бесплатной основе.