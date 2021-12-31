Аким СКО подвел итоги года

Первый год реализации пятилетного комплексного плана развития подходит к концу. В этом году область дополнительно получила свыше 80 млрд тенге.

Создано почти 12 тыс. новых постоянных рабочих мест. Повысилась среднемесячная заработная плата на 19%.

В сельском хозяйстве на сортообновление, минеральные удобрения и новую сельхозтехнику направлено 150 млрд. тенге инвестиций.

В этом году открылся завод по сборке сельхозтехники «CLAAS», завод по производству семян и комбикормовый завод. Идет строительство семи новых зернохранилищ.

Началось строительство 16 молочных ферм, из них 10 уже запущены. В следующем году начнется строительство еще 8 ферм.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В сфере переработки два молочных завода на модернизацию направили 15 млрд тенге.

Строят две откормочные площадки и две птицефабрики. Хозяйствами области приобретено более 13 тыс. голов молодняка овец.

В сфере промышленности портфель заказов заводов вырос с 44 млрд до 56 млрд. тенге.

Завод по производству изотермических вагонов-термосов произвел 140 вагонов на 5 млрд тенге. Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Запущены Петропавловский электротехнический завод и фабрика по производству биг-бэгов. Появится фабрика бумажной продукции и тепличный комплекс. Завершается строительство кирпичного завода и предприятия автоклавных газоблоков и плит.

В этом году отремонтировано 813 км. В рамках Комплексного плана ремонтом охватят 2100 км дорог.

В этом году на водоснабжение направлено 10,3 млрд тенге. В рамках Комплексного плана обеспечат водой жителей 78 сел.

В прошлом году жители 118 сел получили доступ к сети Интернет. В этом году подключили еще 40 сел.

С 2017 года в областном центре построено 1 млн кв. м жилья. Около 30 тысяч жителей отметили новоселье.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Обновлен автобусный парк, на маршруты вышли 100 новых комфортабельных автобусов. Также ввели систему электронного билетирования.

Три года СКО больше всех по стране направляет средства на ремонт учреждений образования. Процесс обновления затронул уже 64% школ области.

Одно из знаковых событий уходящего года – успешные переговоры с Университетом Аризоны. Завершается строительство учебно-лабораторного корпуса. Начнется строительство двух общежитий на 1,2 тыс мест. Будет построено 15 новых школ.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В текущем году закуплено 128 единиц медицинской техники. Идет строительство многопрофильной больницы и двух поликлиник. Будут построены 47 медицинских объектов в сельской местности.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Построено 42 спортивных сооружения. Открыт ФОК и четыре хоккейных корта. Продолжается строительство пяти ФОКов. Начнется строительство шести хоккейных кортов. По поручению президента в рамках государственного спортивного заказа свыше 3 тысяч детей занимаются в секциях на бесплатной основе.