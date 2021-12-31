В Казахстане изменили срок сдачи отчетности для некоммерческих организаций

В комитете напомнили, что статья 29 Налогового кодекса предусматривает обязанность для некоммерческих организаций уведомлять органы государственных доходов о получении, расходовании денег или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, когда деятельность получателя денег и имущества направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и др.

Правила, формы и сроки представления уведомлений и сведений утверждены приказами министра финансов от 20 февраля 2018 года и 28 декабря 2021 года.

Некоммерческие организации, получающие на свою деятельность грантовые и иные средства в иностранной валюте, обязаны осуществлять свои общественные проекты строго по бюджету и с целевым назначением средств.

Фактически все средства, вне зависимости от того, в какой валюте идут расходы на общественные проекты, некоммерческая организация обязана направить в полном объеме на предусмотренные с донором цели и задачи и отчитаться по бюджету донору.

Учитывая, что в большинстве случаев проекты являются долгосрочными, целесообразно предоставлять отчет раз в полугодие, тем самым фактический отчет о расходовании средств будет цельным. Комитет госдоходов МФ РК

Как пояснили в ведомстве, в связи с чем для улучшения и упрощения деятельности некоммерческих организаций в части сроков предоставления формы 018.00, отчетным периодом которого являлся календарный квартал, комитетом внесены поправки в Правила, сроки и форму представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег или иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в части внесения изменений срока сдачи отчетности (с квартала на полугодие) для некоммерческих организаций.

Таким образом, для некоммерческих организаций представлена возможность сдачи вышеуказанных отчетов раз в полугодие.

Изменения вступают в силу с 7 января 2022 года.