Коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

Приняты все меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства в праздничные дни. В праздничные дни на смену в ГКП «Алматы Су» будут заступать в сутки 24 аварийные бригады водопроводно-канализационного комплекса. Дополнительно проведена проверка всех пожарных гидрантов. Пресс-служба акимата Алматы

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации возможных нештатных ситуаций в период праздничных и выходных дней ТОО «АлТС» обеспечило постоянную готовность аварийной службы.

Для устранения повреждений на тепловых сетях будет дополнительно задействовано 7 эксплуатационных районов, четыре ремонтно-строительных участка.

Весь дежурный состав предприятия перешел на работу в режиме повышенной готовности.

АО «Алатау Жарык Компаниясы» обеспечена постоянная готовность дежурных бригад. В период праздничных дней на дежурстве будет находиться 17 оперативно-выездных бригад, а также три дизельных электрических передвижных станции. Весь дежурный персонал ознакомлен и прошел инструктаж о режиме повышенной готовности.

В случае возникновения проблем с предоставлением коммунальных услуг необходимо обращаться по телефонам городских оперативных служб.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) жителей города просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «Алматинские тепловые сети»: +7 (727) 378-06-65.

Водоснабжение и канализация

Если возникнет нештатная ситуация на сетях водопровода и канализации или в случае обнаружения открытых колодцев, следует незамедлительно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ГКП «Алматы Су»: +7 (727) 274-66-66, +7-771-852-91-01.

По всем вопросам холодного водоснабжения и водоотведения функционирует телефон доверия WhatsApp +7 702 100 27 65.

Электроснабжение

Контакт-центр по номеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»: +7 (727) 356-99-99.

РЭС-1: 268-60-71, 268-60-74

РЭС-2: 375-25-44, 375-02-25

РЭС-3: 385-45-27

РЭС-4: 242-65-63

РЭС-5: 375-04-69, 375-28-00

РЭС-6: 272-23-66, 272-24-32

РЭС-7: 268-02-40, 268-02-48

Газоснабжение

При возникновении проблем с газоснабжением необходимо обратиться в аварийную службу «104».

Наружное освещение

В случае неисправной работы уличных светильников следует обратиться в Диспетчерскую службу ГКП «Алматы Кала Жарык»: +7 (727) 300-75-42/41.