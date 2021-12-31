11:39 31.12.2021
В зоопарке США застрелили редкого тигра
Фото: pixabay
В штате Флорида был застрелен редкий малайский тигр после того, как зверь напал на уборщика вольера, передает Zakon.kz.
Cообщение об этом опубликовала администрация зоопарка на своей странице в Facebook.
В информации отмечается, что 26-летний работник проник в запрещенную для него зону с вольером для тигра. Мужчина просунул руку через забор, и хищник атаковал его. На место происшествия прибыл шериф, но усмирить тигра ему не удалось.
Ему не оставалось ничего иного, как выстрелить в животное, чтобы спасти жизнь человека.Администрация зоопарка
От полученного ранения восьмилетний тигр по клички Эко погиб.
В зоопарке заявили, что всего в дикой природе осталось 200 особей малайского тигра.