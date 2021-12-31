Погода на январь в Казахстане – морозные дни будут сменяться теплыми

В начале января прогнозируется морозная и малооблачная погода.

В западных регионах страны прогнозируются осадки, усиление ветра, гололед. Неустойчивый характер погоды также ожидается и на остальной территории республики, в северных регионах прогнозируется снег с метелью, порывистым ветром, в южных регионах – дождь, снег, гололед, туман. РГП «Казгидромет»

Новость по теме Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане

Как сообщили синоптики, предполагается постепенное повышение температуры воздуха в северной половине ночью от -17...-28°С до -3-13°С, днем – от -10...-18°С до 0...-8°С, в южной половине днем потеплеет до +5...+12°С, на западе страны -3...+2°С.

В середине первой декады на территорию Казахстана вновь начнет оказывать влияние холодный антициклон.

На большей части республики прогнозируется прекращение осадков и постепенное понижение температуры воздуха. На северо-западе, севере, в центре, а в конце первой декады и на востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до -17...-32°С, в южной половине – до -3...-13°С, на западе РК – до -8...-23°С. РГП «Казгидромет»

По словам синоптиков, такая погода продержится недолго, так как с запада на смену антициклону из районов Скандинавии вновь будет смещаться циклон, с которым прогнозируется неустойчивая погода и ослабление морозов.

Согласно консультативному прогнозу погоды, во второй и третьей декадах января 2022 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий. Как и в первой декаде, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром. В южной половине страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя и снега, гололедные явления и туманы.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, лишь в северо-западной части страны с частым влиянием высотной ложбины циклона температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Количество осадков в январе предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в северной половине страны, в горных и предгорных районах юга, юго-востока, востока, меньше нормы на юге Мангистауской, юго-западе Кызылординской области. РГП «Казгидромет»

В течение месяца с частым влиянием циклонической деятельности и холодных вторжений антициклона прогнозируется колебание температуры воздуха: