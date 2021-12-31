Жителю Уральска вынесли приговор за жестокое убийство бывшей супруги

По данным издания «Мой город», приговором суда он был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги Айнагуль Хайруллиной и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

Кроме этого, Бауыржан Хайруллин должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.

Мама погибшей Какима Кажипанова с приговором не согласилась. Прийти на оглашение она не смогла, так как находится в Алматы, и участвовала онлайн.

Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое ее детей очень скучают по маме, плачут все время. Какима Кажипанова

Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать.

Сестра погибшей Арайлым Дуйсенова также требует более жестокого наказания за убийство Айнагуль.

Мы не хотели подавать иск о возмещении морального ущерба. Но нам сказали, если иска не будет, то его могут отпустить по условно-досрочному. Как мама говорила, все уйдет на благотворительность. Арайлым Дуйсенова

19 апреля 2021 года Бауыржан Хайруллин нанес множественные ножевые ранения бывшей жене. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась.