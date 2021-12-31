Врач призвал отказаться от опасного сочетания алкоголя с лекарствами

Считается, что другие лекарственные препараты теоретически смешать со спиртным можно, но данный эксперимент очень опасен: неизвестно, как организм отреагирует на подобную смесь, пишет радио Sputnik.

Насколько это опасно, показывают случаи из врачебной практики, рассказывает врач-иммунолог, главный специалист Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доцент, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть в сочетании алкоголя и лекарства. Иммунолог Владислав Жемчугов

Врач подчеркнул, что в его лечебной практике был случай, когда пациент принял таблетку анальгина и запил ее тем, что попалось под руку, – портвейном.

И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все «вскипает», кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Врач-иммунолог

Категорически нельзя смешивать с алкоголем такие лекарства, как антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, или обезболивающие), сульфаниламиды. В сочетании с алкоголем именно эти препараты чаще всего приводят к синдрому Лайелла. Также серьезную опасность представляет смешивание со спиртным антикоагулянтов и кардиотропов.

В случае, когда вы уже завершили прием лекарств, необходимо также воздержаться несколько дней от приема алкоголя. Отмечается, что даже в безалкогольном вине под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1% для сохранения вкуса.

Издание «Доктор Питер» ранее опубликовало список препаратов, категорически запрещенных в сочетании с алкоголем. Это антибиотики, антидепрессанты, седативные и антигистаминные лекарства, названные в беседе с токсикологом.