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13:39 31.12.2021

Детские новогодние желания исполнили газовики

желания Фото: АО «НК «КазТрансГаз»
Накануне Нового года Национальная компания «КазТрансГаз» провела благотворительную акцию «Дерево желаний», передает Zakon.kz.

Подарки от газовиков получили 270 детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» и специальной школы-интернат №1.

Самое главное, что все дети получили именно те подарки, которые они заказывали Деду Морозу. Их письма с пожеланиями собрали ребята из молодежного совета компании АО «НК «КазТрансГаз», а затем их развесили вместе с елочными игрушками на новогодней елке. После этого каждый работник компании мог взять любое письмо и исполнить конкретное описанное в нем желание.

исполнений желаний

Фото: АО «НК «КазТрансГаз»

В списке детских желаний были сладости, игрушки, велосипед, смартфоны, смарт-часы, портативные аудиоколонки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, школьные принадлежности и канцелярские товары, конструкторы Lego, планшеты, игровые приставки, наушники, а также теплая одежда и обувь и даже школьная парта. Все эти пожелания были исполнены газовиками.

исполнение желаний

Фото: АО «НК «КазТрансГаз»

Основная цель благотворительной акции – это оказание помощи и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, забота о подрастающем поколении и привлечение внимания к проблемам детства.

исполнение желаний

Фото: АО «НК «КазТрансГаз»

По словам представителей молодежного совета, КазТрансГаз – это социально ответственная компания. Газовики всегда готовы откликнуться на нужды казахстанцев, помочь и оказать посильную помощь в трудных ситуациях.

Руководитель отдела координации деятельности социальных работников Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» Шерхан Сейітқалиев выразил искреннюю благодарность КазТрансГазу и отметил, что наше общество должно быть добрым, а самое главное – терпеливым и с пониманием относиться к детям с особенными потребностями.

Анастасия Московчук
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