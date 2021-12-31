Врач-эпидемиолог рассказала, сколько раз можно заразиться COVID-19

В интервью газете «Российской газете» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцовая отметила, что переносить COVID-19 можно много раз.

Еще в августе 2020 года я говорила о возможности повторных случаев заражения. Уже тогда стали появляться пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией повторно. В основном это были медработники, постоянно контактировавшие с больными в «красных зонах». Надеясь на стойкий иммунитет, они переставали использовать средства защиты и заболевали вновь. Но тогда предстояло еще выяснить, имеем ли мы продолжающееся выделение вируса с обострением заболевания или повторное заражение. Сейчас уже понятно, что переносить COVID-19 можно много раз. Врач Татьяна Руженцова

Специалист уточнила, что в среднем через полгода количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть.