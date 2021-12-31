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14:07 31.12.2021

Врач-эпидемиолог рассказала, сколько раз можно заразиться COVID-19

коронавирусная инфекция Фото: pixabay
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцовая рассказала, сколько повторных заражений коронавирусной инфекцией может грозить людям, передает Zakon.kz.

В интервью газете «Российской газете» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцовая отметила, что переносить COVID-19 можно много раз.

Еще в августе 2020 года я говорила о возможности повторных случаев заражения. Уже тогда стали появляться пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией повторно. В основном это были медработники, постоянно контактировавшие с больными в «красных зонах». Надеясь на стойкий иммунитет, они переставали использовать средства защиты и заболевали вновь. Но тогда предстояло еще выяснить, имеем ли мы продолжающееся выделение вируса с обострением заболевания или повторное заражение. Сейчас уже понятно, что переносить COVID-19 можно много раз. Врач Татьяна Руженцова

Специалист уточнила, что в среднем через полгода количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть.

Но повторно заболевших немного. По данным, опубликованным недавно в американском журнале The New England Journal of Medicine, среди 353 326 жителей Катара с апреля 2020 года по апрель 2021 года повторно заболели 0,3%. По данным российской статистики, к ноябрю 2021 года повторно болели 0,7% пациентов. Однако с приходом новых штаммов вируса риск заболеть вновь возрастает.Врач-эпидемиолог Татьяна Руженцова
Оксана Житникова
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